Inviterer til fartsfest

Da arrangeres Mesterskap Nord 2019, som er sesongens viktigste og mest prestisjetunge bilcrossløp i Nord-Norge. 40 kjørere fra hele landsdelen skal kjempe om å bli beste utøver i klasse junior, damer og senior.

Seks av disse konkurrerer for arrangørklubben NMK Alta/Alta motorsportklubb. Dette er Kris Ronny Kristiansen (junior), Mika Hætta (damer), Jostein Hætta, Johan Margidon Hætta, Svein Arne Larsen og Ottar Nango (senior). Mika Hætta har for øvrig vunnet dameklassen i alle bilcrossløpene som har blitt arrangert på Kvenvikmoen siden den nye motorparken sto ferdig, og jakter sin femte strake seier.

– Alt ligger til rette for en spennende konkurransedag, og vi håper jo selvsagt at våre kjørere kan blande seg inn helt i toppen, sier Unn Hege Thomassen, som er assisterende løpsleder på lørdag.

Stortrives i miljøet

Det er meldt litt regn i dag og muligens natt til lørdag. Men det vil etter alle målemerker være oppholdsvær så lenge konkurransen pågår, så det vil være gode forhold for både kjørere og publikum.

– Det gjør ikke noe at det kommer litt regn i forkant av løpet. Da får banen satt seg skikkelig før alvoret begynner. Det vil bli gjennomført to treningsomganger på fredag, og lørdag klokken 10.00 får kjørerne i det første innledende heatet grønt lys. Det skal kjøres tre innledende runder. Klokken 15.00 er vi i gang med finalene, forteller Thomassen, som ikke lenger konkurrerer selv. Men hun elsker fremdeles sporten.

– Det er så morsomt å være en del av det fantastiske miljøet. Det er det beste med hele sporten. Alle er konkurrenter når det grønne lyset tennes, men både før og etter er det vennskapet som er viktigst.

– Det er selvfølgelig også veldig moro å kjøre løp. Adrenalinet pumpes gjennom kroppen når man står på startplata, og da handler det bare om å få til en perfekt start og være nummer én inn i første sving. Det er også veldig artig å kjøre forbi andre førere. Det er i det hele tatt en sport som er lett å bli glad i, fastslår hun.

Førerne avgjør - ikke bilene

At alle biler som stiller til start kan kjøpes av en konkurrent gjør bilcross til en ganske spesiell sport. Det koster selvfølgelig en del å fikse kjøretøyene og gjøre dem konkurransedyktige, men det er ingen som bruker mer penger enn nødvendig. Det gjør at det som regel er veldig jevnt ute på banen, og at det i stor grad er kvaliteten på førerne - og ikke bilene - som blir avgjørende for hvem som vinner.

– Alle bilene er til salgs. Man kan legge inn bud, og for den nette sum av 11.000 kroner kan bilen skifte eier etter løpene. Det er ikke så vanlig at det gjøres her oppe, men det forekommer, forteller Thomassen.

Hun håper at mange tar turen ut til Kvenvikmoen for å følge fartsfesten på nært hold.

– Vi gleder oss veldig og håper at så mange som mulig tar turen utover. Dette blir moro, fastslår hun.