Ute av cupen

BUL - THK 15-37:

BULs håndballdamer spilte sesongens første tellende kamp tirsdag kveld. De møtte Tromsø HK i tredje runde i norgesmesterskapet for kvinner hjemme i BUL-hallen, og det ble som forventet en litt for tøff oppgave for det unge 3.-divisjonslaget fra Bossekop. Tromsø håndballklubb holder til i allnorsk 2. divisjon.

Gjestene fra Ishavsbyen ledet 16-9 til pause, og vant til slutt 37-15. Maja Romsdal var hjemmelagets mestscorende spiller med seks fulltreffere. De øvrige målene ble scoret av Sigrid Othelie Killi (2), Ingrid Gabrielsen (2), Ida Krempig, Johanne Wøhni Hansen, Ina Mathisen Hammersvik, Hedda Pedersen og Nivin Ismael Omar.

Ingrid Kildalsen var kampens dominerende spiller. Hun scoret 12 mål for Tromsø HK og bidro sterkt til avansmentet til fjerde runde. Tidligere Alta IF-spiller Eirik Engelsen er hovedtrener for THK denne sesongen.

BUL serieåpner hjemme mot Harstad 12. oktober. Dagen etter er det Alta IFs håndballdamer som skal møte Harstad. Tverrelvdalen skal denne sesongen spille i 4. divisjon.