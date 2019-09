På andreplass i Ultra-Birken

sport

Offroad Finnmark var sesongens store mål, men her stemte det ikke helt for Daniel Boberg Leirbakken. Derfor var politimannen veldig tilfreds med at han syklet fort og revansjerte seg i Ultra-Birken. Daniel tråkket inn til en flott andreplass i klasse 30-39 år, som er en stor og tøff klasse i Birken-sammenheng.