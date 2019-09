Leken fotballfest for de minste

sport

Sist lørdag ble det spilt en rekke spennende fotballkamper i regi av BUL og Havbruksturneringa 2019.

Nye spennende smaker

Tradisjonen tro hadde idrettslaget og hovedsponsor Grieg Seafood invitert de yngste fotballspillerne i Vest-Finnmark til treer- og femmerkamper i Bossekop, og 77 lag fra Alta og Kautokeino hadde noen uforglemmelige timer på den flotte kunstgressbanen ved BULs klubbhus på Breverud. Det ble delt ut gratis laks og laksesuppe til både deltakere og publikum, og i år var det nye smaker på menyen.

– Maten ble tilberedt sammen med Sisa, som hadde tilsatt eksotisk krydder av ulike slag. Det så ut til å falle i smak, smiler daglig leder i BUL, Rune Stamnes.

Comeback for maskotene

Han forteller at det også i år var meget god stemning både på og utenfor banen.

– Dette er noe av det artigste vi gjør. Det er gøy å se ungene kose seg på denne måten. Det var godt oppmøte fra klubbene her i Alta, og så var det veldig hyggelig at Kautokeino IL tok turen også i år.

I fjor ble det ikke spilt maskot-kamp under turneringen. Det var det mange som reagerte på.

– Det viser seg at oppgjøret mellom maskotene er et veldig populært innslag, og det var nærmest et krav om at den måtte tilbake på programmet. Det ordnet vi med største glede, ler Stamnes.

