Samtlige Alta-lag til ekstrakvalik

Tre lag fra Nordlysbyen prøvde å kvalifisere seg for Bring- og Lerøyserien sist helg. Ingen klarte å ta seg direkte til seriespillet, men alle lagene får en ny sjanse i ekstrakvalifiseringen i midten av oktober.

Alta IFs G18-lag leverte en meget sterk kvalik på hjemmebane, og var bare et par scoringer unna full poengpott i Altahallen. En svært tett og spennende åpningskamp mot Sarpsborg endte med et surt ettmålstap. Men Alta-guttene slo tilbake i neste match mot Drøbak/Frogn, der de vant komfortabelt 33-27. Også i siste kamp mot St. Hallvard ble det seier, da 29-27.

Startet kvalifiseringen med surt ettmålstap Alta IFs 18-åringer var bare ett mål unna poeng i første kamp.

– En uvirkelig, tragisk helg er over. Sender et bilde av Alta/BUL og St. Hallvard etter kampslutt på søndag. Alle spilte med sørgebånd og ett minutts stillhet før avkast. Mange av våre gutter kjente ungdommen som omkom så tragisk på lørdag, skrev en preget hovedtrener Rune Skaufel i en melding til A-sporten mandag formiddag.

Sarpsborg vant alle sine kamper og tok seg rett til seriespillet med seks poeng og åtte plussmål. Alta IF tok andreplassen med fire poeng, og skal sammen med St. Hallvard spille ekstrakvalifisering senere i høst. Hadde Alta IF klart uavgjort mot Sarpsborg ville Alta-guttene vunnet pulja med flest scorede mål. Begge ville hatt åtte plussmål, men Alta IF ville da hatt 87 scoringer mot Sarpsborgs 72 fulltreffere.

Sigve Åkerøy Pettersen var Alta IFs mestscorende spiller. Han satte 27 baller i mål. Micael Lindholm Andersen stoppet på 23, så duoen scoret til sammen 50 av lagets 86 nettkjenninger.

I bringseriekvalifiseringen for gutter tapte Alta 21-24 mot Ros og 15-31 mot Frogner. Mats Berg var Altas toppscorer med åtte mål i den første kampen. I match nummer to delte Mats Berg, Noah Pedersen og Isak Mikkelsen lagets toppscorertittel med tre fulltreffere hver. Ett lag hadde trukket seg fra denne kvalikpulja, så selv om det ble to tap er Alta IFs G16-lag videre til ekstrakvalifiseringen.

I bringseriekvaliken for jenter klarte BUL uavgjort 19-19 mot Tertnes. Så ble det 13-28-tap mot Halsen og 11-23-tap mot Lørenskog. Ett poeng holdt til tredjeplass og ekstrakvalifisering for bossekopingene. Vårin Sønvisen Gunnes var toppscorer mot Tertnes og Lørenskog med henholdsvis fem og tre scoringer, mens Kajsa Nilsen Nordeidet hadde flest fulltreffere mot Halsen. Seks ganger fant hun veien til nettmaskene.