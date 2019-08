Runa scoret da Norge vant over Island

sport

Både Runa Lillegård og Eline Hegg representerer de norske fargene under turnerinngen i Sverige. I den første av to kamper ble det det seier 2-1 over Island.

Gjenforent på landslaget Eline Hegg og Runa Lillegård er tatt ut i den norske J19-troppen som møter Island og Sverige.

Runa Lillegård og Emilie Bragstad scoret målene i første omgang.

– Jeg er veldig stolt og fornøyd. Jentene ser ut som et lag selv om vi bare har hatt to treninger sammen, sa landslagstrener Alexander Straus til fotball.no. Laget hans møter Sverige søndag.