Konflikten mellom Alta IFs toppscorer Guyon Philips og hovedtrener Bryant Lazaro eskalerte i forrige uke, noe som førte til at Philips ble flyttet ned på rekruttlaget. Han fikk ikke lenger trene med A-laget, og det var ifølge Lazaro små sjanser for at han kom til å spille flere kamper under amerikanerens ledelse. Han var ikke med i troppen da Alta møtte Fram Larvik borte og Asker hjemme.

Har snakket ut

Onsdag denne uka var imidlertid Philips tilbake på treningsfeltet. Sportslig koordinator Rune Berger forteller at de to har skværet opp, noe som betyr at Philips er aktuell for en plass på laget når Alta IF møter Sotra på bortebane i helga.

– Vi har hatt saken oppe til diskusjon. Guyon har snakket med både Bryant og spillergruppa, og fått avklart de tingene som førte til denne konflikten. De er alle enige om å legge ballen død og se fremover. Guyon vil nå konkurrere om en plass i førsteelleveren på lik linje som alle andre i A-lagstroppen, sier Rune Berger til A-sporten.

Glad for at saken er løst

Berger legger ikke skjul på at dette har vært en belastende sak for alle parter, og at det føles godt å ha fått ryddet opp i problemene.

– Det var viktig at vi fikk ordnet opp. Det har bare vært tapere i denne saken. Det var viktig for laget, klubben og omgivelsene at Guyon og Bryant la uenighetene til side og gjenopptok samarbeidet. Jeg er glad for at partene var innstilte på å løse dette og gå videre. Og det har de nå gjort, sier Berger, som legger til at verken Lazaro eller Philips vil å kommentere den siste ukas hendelser ytterligere.

– Vi er ferdige med saken og ser frem til å ha fullt fokus på det sportslige igjen, avslutter han.