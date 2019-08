Våpenhvile mellom Guyon og Bryant

sport

Konflikten mellom Alta IFs toppscorer Guyon Philips og hovedtrener Bryant Philips eskalerte i forrige uke, noe som førte til at Philips ble flyttet ned på rekruttlaget. Han fikk ikke lenger trene med A-laget, og det var ifølge Lazaro små sjanser for at han kom til å spille flere kamper under amerikanerens ledelse. Han var ikke med i troppen da Alta møtte Fram Larvik borte og Asker hjemme.