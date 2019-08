Rått parti i Altahallen

sport

Alta - Follo 18-39:

At det er enorm kvalitetsforskjell på 2. divisjon og eliteserien er det ingen tvil om, og det fikk både Alta-spillerne og publikum i Altahallen erfare onsdag kveld. Da møttes Alta IF og Follo HK i tredje runde i norgesmesterskapet for menn. Hjemmelaget hadde fått walkover i de to første rundene, og var som ventet aldri i nærheten av å ta seg videre til fjerde runde.

Gjestene, som rykket opp i landets øverste divisjon forrige sesong, brukte bare noen få minutter på å opparbeide seg en komfortabel ledelse. Og den ga de aldri fra seg. Follo ledet 20-9 til pause og økte til 39-18 etter hvilen. Alta IFs assistenttrener Kai Erik Bull hadde håpet på en litt bedre prestasjon av hjemmelaget, men var på ingen måte skuffet.

– Man kan nesten ikke være skuffet etter en kamp som dette. Vi visste at det kom til å bli en ekstremt vanskelig oppgave. De var utrolig raske i angrepsspillet, og vi hadde dessverre ingen mulighet til å henge med på det tempoet. For noen av spillerne var dette sesongen første kamp, men andre spilte sin tredje match. Vi trenger noen flere kamper før vi er der vi skal være. Det er gode lag i 2. divisjon, men heldigvis ingen som er i nærheten av det nivå Follo viste i dag, kommenterer Bull.

Ask MIkkelsen var Altas toppscorer med fire nettkjenninger. De andre målene ble satt inn av Kristian Karlstrøm (3), Matias Skaufel Hindbjørgmo (2), Stian Parken (2), Sigve Åkerøy Pettersen (2), Audun Flage, Niclas Lindholm Andersen, Micael Lindholm Andersen, Aleksander Maisenhølder og Lars Erik Lingjærde.