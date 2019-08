Scoret 16 (!) ganger da Tana kom på besøk

sport

TIL - Tana 16-0:

Det har blitt scoret vanvittig mye mål i 4. divisjon denne sesongen, og Tverrelvdalen-spillerne har vært de aller største bidragsyterne. Ved to anledninger hadde TIL scoret over ti mål på hjemmebane før helgas serierunde, og verst gikk det ut over Sørøy Glimt. Da ble det 12-1 til Tverrelvdalen.

Den rekorden røk da Tana gjestet Sparebank1 idrettspark i Tverrelvdalen søndag ettermiddag. To scoringer av Simen Berntsen Stødle, et selvmål og en nettkjenning av veteranen Tom Helge Thomassen sørget for 4-0-ledelse til pause.

– Tverrelvdalen hadde sjanser nok til å kunne ledet med minst det dobbelte, sa kommentator Jarle Mjøen da spillerne kom på banen igjen etter hvilen.

Og det tok ikke lang tid før hjemmelaget hadde doblet ledelsen. Pål Even Heggelund, som ble hentet fra BUL i sommer, fikk sjansen etter pause og scoret til sammen fem mål. Rett etter hans første nettkjenning fikk en Tana-forsvarer se det røde kortet, og Svein Ove Thomassen scoret på det påfølgende frisparket. Også Daniel Reginiussen (3), David Vik (2) og Andreas Kalseth fant veien til nettmaskene slik at sluttresultatet ble 16-0.

Utrolig nok scoret ikke divisjonens to mest målfarlige spillere, Stein-Arne Mannsverk og Vebjørn Atle Skorpen, ett eneste av de 16 målene. Begge var i startoppstillingen. Mannsverk har 18 seriemål i år, mens Skorpen har 21 mål på samvittigheten, de fleste i Alta 2-drakt.