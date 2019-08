Alta IF viste muskler i Finnmarkshallen

sport

Alta - Asker 3-2:

Med toppscorer Guyon Philips ute av troppen tok midtstopper Tobias Vibe ansvar foran mål i søndagens oppgjør mot Asker. Han headet inn en dødball og sendte hjemmelaget i føringen etter 27 minutters spill. Gjestene utliknet, men Magnus Nikolaisen ordnet 2-1-ledelse rett før pause.

Christian Reginiussen økte til 3-1 tidlig i andreomgangen, og lenge så det ut som at dette resultatet skulle stå seg kampen ut. Men Asker reduserte i sluttminuttene og sørget for en svært spennende avslutning på oppgjøret. Alta IF kunne økt til 4-2, men skuslet bort en stor sjanse sekunder før slutt. De holdt i hvert fall unna bakover og sikret tre viktige poeng.

– Det var ikke alt vi gjorde som var like pent, men guttene ga alt i duellene, skapte sjanser, scoret tre mål og sikret tre poeng. Det holder for meg. Dette var en skikkelig lagseier, sier hovedtrener Bryant Lazaro, som ikke har hatt den beste oppladningen til kampen mot Asker. En krangel med Guyon Philips, som endte med at den nederlandske spissen ble flyttet ned på rekruttlaget, har fått mye oppmerksomhet denne uka.

– Med tanke på alt som har skjedd denne uka betydde kanskje denne seieren ekstra mye for deg?

– Nei, det vil jeg ikke si. Tre poeng er tre poeng uansett. Mitt fokus har vært på denne kampen, og jeg er veldig fornøyd med at laget gjorde jobben. Selv om vi slapp inn to scoringer er jeg veldig godt fornøyd med forsvarsspillet. Dette var første gang Andreas van der Spa og Tobias Vibe spilte sammen, og selv om det var litt smårusk her og der klarte de seg veldig bra. Også Runar Overvik og Simon Laugsand var solide, fastslår Lazaro.

Han er også fornøyd med at Christian Reginiussen fant veien til nettmaskene.

– Christian beviste nok en gang at han har kvalitetene som skal til for å spille spiss. Det var et pent mål, og han skapte også sjanser og bidro i det oppbyggende spillet. Det var mange som var gode i dag, mener Lazaro.

Klubbens amerikanske hovedtrener ønsker ikke å si så mye om konflikten mellom han og Guyon Philips.

– Jeg tok en beslutning som etter mitt syn var det beste for laget som helhet. Jeg ønsker å ha en gruppe der alle drar i samme retning. Beslutningen om å flytte Guyon ned på rekruttlaget er tatt, og for meg er det et tilbakelagt kapittel. Hva som skjer videre må klubbledelsen svare på. Jeg er ferdig med saken, kommenterer Lazaro.

A-sporten kommer tilbake med mer om den betente situasjonen i Alta IF og selvfølgelig søndagens 3-2-seier over Asker i mandagens papirutgave og E-avis.