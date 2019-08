Klare for historisk kvartfinale i NM

sport

Alta - Bækkelaget 21-38:

Lørdag ble det spilt tre NM-kvalifiseringskamper for U20-lag i Altahallen. Alta IF klinket til med en meget sterk 29-21-seier over Vålerenga i første kamp. Så møttes Bækkelaget og Vålerenga, og siden førstnevnte vant 29-17 var Alta IF klare for en historisk NM-kvartfinale allerede før de skulle måle krefter med Bækkelaget i siste kamp.

Og godt var det.

Alta-guttene fikk nemlig kjørt seg skikkelig mot laget som har spilt finale i G20-NM to år på rad. Hjemmelaget hang med til det sto 8-8 i en vanvittig førsteomgang der det til sammen ble scoret 35 mål. Og i disse kampene varte hver omgang kun 25 minutter, ikke 30 som i vanlige seriekamper. Gjestene fra Oslo scoret flest, og det sto 12-23 på resultattavla da lagene gikk i garderoben.

De siste 25 minuttene ble en transportetappe for begge lag, som altså allerede før matchen startet var klare for avansement til kvartfinale. Kampen endte 38-21 i gjestenes favør.

– Dette var en leksjon i rask håndball, kom det fra Alta IFs hovedtrener Rune Skaufel rett etter kampslutt.

– Vi gjorde veldig mange tekniske feil og ble hardt straffet for det. Jeg tror det var 16 angrepsfeil bare i første omgang, og da fikk vi 16 kontringer mot oss der de fleste endte med scoring. Vi ble for utålmodige. Men så må det sies at vi møtte et ekstremt godt lag der mange av guttene utpå der har en god dose eliteserieerfaring. Vi ønsket å fremstå på en bedre måte enn vi gjorde, men Bækkelaget gjorde det veldig vanskelig for oss, sa Skaufel videre.

Han kan imidlertid glede seg over en plass i kvartfinalen. Og med litt flaks kan det bli hjemmekamp.

– Jeg vet at kvartfinalene skal trekkes, og da er det ikke utenkelig at vi får hjemmekamp. Men jeg er ikke helt sikker på hvordan det blir avgjort hvem som skal spille hjemme og borte. Vi får se. Det er uansett veldig artig at vi klarte å ta oss videre. Selv om vi fikk skikkelig bank i siste kamp var dette en veldig bra helg for oss. God matching og en plass i kvartfinalen er helt klart innafor, avsluttet en smilende Alta IF-boss.

Niclas Lindholm Andersen og Ask Mikkelsen var Alta IFs mestscorende spillere i oppgjøret mot Bækkelaget med fire fulltreffere hver. Sigve Åkerøy Pettersen (3), Stian Hammari Parken (3), Aleksander Maisenhølder (2), Kristian Karlstrøm (2), Matias Skaufel Hindbjørgmo, Micael Lindholm Andersen og Ole Nikolai Hætta scoret de øvrige målene for hjemmelaget.

Det kan også nevnes at Markus Foslund Niva, sønnen til de utflyttede altaværingene Marius og Eva Foslund Niva, scoret fem mål i lørdagens match.

Hva Alta-spillerne selv synes om helgas kvalikkamper og det historiske NM-avansementet kan du lese mer om i mandagens papirutgave og E-avis.