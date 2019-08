Flyttet ned på rekruttlaget

sport

Alta 2 - Tana 5-0:

Konflikten mellom Alta IFs toppscorer Guyon Philips og hovedtrener Bryant Lazaro er definitivt ikke løst.

Full krasj mellom Philips og Lazaro Guyon Philips (25) har fått beskjed at han ikke er en del av Alta IFs fremtidsplaner.

Philips sa til A-sporten tidligere denne uka at han fryktet at han hadde spilt sin siste kamp for Alta IF etter krangelen som for alvor tok fyr da Philips reagerte med sinne på å bli byttet ut hjemme mot Oppsal for to uker siden. Han var ikke med i troppen da Alta IF tapte borte mot Fram Larvik forrige helg, og alt tyder på at han sitter på tribunen også når Asker kommer til Finnmarkshallen søndag ettermiddag.

Han kommer i hvert fall ikke til å starte den kampen. Philips var nemlig med fra start da Alta IFs rekruttlag møtte Tana på hjemmebane lørdag ettermiddag.

Etter det A-sporten erfarer reagerte Bryant Lazaro med sinne på at toppscoreren hadde snakket med Altaposten tidligere denne uka, og foran hele spillergruppa ga han Philips en skikkelig skyllebøtte. Han skal deretter blitt degradert til rekruttlaget. Om dette er en permanent løsning har ikke A-sporten fått svar på.

Med Philips på laget fant Alta IF-rekruttene veien til nettmaskene igjen etter tre strake tap. De scoret fem ganger og vant 5-0 i Finnmarkshallen. A-sporten har ikke fått opplyst målscorere i dette oppgjøret.