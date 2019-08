Feide VIF av banen

sport

Alta - VIF 29-21:

Lørdag ble håndballsesongen 2019/2020 blåst i gang med G20-oppgjøret mellom Alta IF og Vålerenga i Altahallen. Disse to klubbene og Bækkelaget kjemper om to kvartfinaleplasser i norgesmesterskapet for G20-lag. Bare laget som ender sist i kvalikpulja ryker ut.

Alta IF tok meget godt vare på den første muligheten de fikk. Etter en tett og jevn førsteomgang, der hjemmelaget ledet 12-10, dro Alta-guttene fra Oslo-laget etter pause og sikret seg en meget sterk 29-21-seier i seosngens første tellende kamp.

Dermed har de et fantastisk utgangspunkt foran det som skal skje i Aulaen utover ettermiddagen. Bækkelaget og Vålerenga møtes klokken 15.00, og skulle Bækkelaget vinne dette oppgjøret vil Alta IF være klare for en historisk NM-kvartfinale allerede før de skal i aksjon mot Bækkelaget klokken 18.00.

– Jeg er veldig godt fornøyd med det guttene presterte utpå der. Det var lagets første kamp for sesongen, og man så at det var litt nerver i første omgang. Men etter pause hadde vi god kontroll både på nervene og kampen, fastslår hovedtrener Rune Skaufel.

– Dere har ikke spilt en eneste treningskamp før dette oppgjøret?

– Nei, det har kun vært internkamper på trening, ingen matcher mot andre lag. Det gjør at jeg er ekstra stolt over guttenes meget solide forestilling. Alle fikk prøve seg, og det var tydelig at guttene hadde lyst til å vise seg frem fra sin beste side.

Stian Hammari Parken og Aleksander Maisenhølder var hjemmelagets mestscorende spillere med fem fulltreffere hver. De andre målene ble scoret av Kristian Karlstrøm (4), Henning Rushfeldt (3), Micael Lindholm Andersen (2), Matias Skaufel Hindbjørgmo (2), Ask Mikkelsen (2), Erlend Strøm Johnsen (2), Sigve Åkerøy Pettersen (2), Rikard Hanssen og Niclas Lindholm Andersen.

Nå skal Alta-guttene kople av noen timer, så braker det løs igjen klokken 18.00.

– Vi skal dusje, spise og lade batteriene de neste par timene, så er vi klare til å gi jernet igjen når Bækkelaget står på motsatt banehalvdel klokka seks. Vi gleder oss til å møte Bækkelaget, som ganske sikkert er et langt sterkere lag enn det vi møtte nå. Men vi vet hva vi er gode for og kommer til å gjøre alt vi kan for å vinne denne kvalikpulja og kvalifisere oss for kvartfinalen, avslutter Skaufel.