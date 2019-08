sport

– Altasamlingen er en tradisjonell treningssamling for utøvere i alderen 13-16 år og juniorer. Vi hadde delt dem opp slik at juniorløperne hadde et eget opplegg. Det ble litt spesielt i år siden vi fikk besøk av seks juniorer fra Kjelsås, og ikke minst tidligere langrennskonge Vegard Ulvang. Han fulgte hver eneste økt og deltok også selv. Det var veldig nyttig. Han fikk se hvordan vi jobber, og kom samtidig med innspill, forteller Tor Oskar Thomassen, som er en del av trenerteamet i Nordlysbyen Ski.

Harde og varierte økter

Han kan fortelle om en innholdsrik helg med mange gode treningsøkter og trivelige sosiale sammenkomster. Det hele ble avsluttet med en knallhard motbakkeøkt på søndag, nærmer bestemt deltakelse i Halddemarsjen 2019.

– Vi brukte vår fantastiske natur og varierte terreng for alt det var verdt. Vi løp på vidda, gikk på rulleski, padlet i Altaelva og hadde basistrening med Sigurd Beldo. De fikk også prøvd seg på mølla vi har ved universitet. Utøverne fra Kjelsås brukte faktisk en hel dag i testlaben der vi blant annet gjennomførte melkesyremålinger, og det satte de stor pris på. De har aldri gjort noe slikt før, sier Thomassen.

Lærte mye

Det var rundt 30 juniorløpere som deltok på samlingen, noe som er et svært gledelig tall. Det gror også godt i de yngre klassene som altså hadde et eget opplegg sist helg. Men de var samlet da Glød inviterte til grilling og kos, og her fikk de høre hvordan Vegard Ulvang og Petter Eliassen trente da de var på deres alder.

Slik gikk det da langrennsløperne konkurrerte på rulleski Det ble arrangert både distanserenn og sprintløp under sist helgs treningssamling i Alta.

– Dette var en vellykket samling på alle måter. I tillegg til de gode treningsøktene fikk de nyttige innspill fra Vegard og Petter, og det var veldig interessant. Det som kjennetegner de to er at de alltid har trent godt og variert, og ikke minst tatt ansvar for egen trening. Det er nok mye bedre tilrettelagt nå enn det var da de var unge. Det er mye opplegg med egne trenere som følger opp hver enkelt utøver, samlinger og fellestreninger. Det er jo bra, men det er viktig at de også klarer å stå på egne bein, fastslår Thomassen, som synes det var hyggelig at også foreldre og sponsorer var med på denne sammenkomsten.