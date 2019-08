Jakter plass i kvartfinalen

sport

Det som skal skje i Altahallen denne helga er ikke hverdagskost for håndballspillere fra Finnmark. Alta IF har i samarbeid med naboklubben BUL fått frem en meget spennende gruppe unge utøvere som under ledelse av Rune Skaufel og Kai Erik Bull har tatt store steg de siste to årene.

De to beste til kvartfinale

Etter en oppløftende sesong i allnorsk 2. divisjon i fjor og i vinter er spillerne forlengst i gang med oppkjøringen til det som skal skje fra september og utover. Men i år har de også et G20-lag, og det er denne gjengen som skal i aksjon først. På lørdag møter de Vålerenga og Bækkelaget i NM-kvalifisering på hjemmebane, og klarer Alta-guttene første- eller andreplass i pulja går de rett til kvartfinale i U20-NM. Det er med andre ord mye som står på spill fra første kast på ballen denne sesongen.

– Vi gleder oss vanvittig til å komme i gang, og dette er en perfekt måte å starte på. Det blir vår første skikkelige test før vi fyrer i gang håndballsesongen med hjemmekamp mot Follo HK i cupen neste onsdag og seriespillet i begynnelsen av september. Med et par-tre unntak er G20-laget det samme som vi stiller med i 2. divisjon, så dette vil være viktig matching for oss. Og vi er selvfølgelig ikke bare fornøyd med å være med. Vi skal vinne også, fastslår Rune Skaufel, som også i år har hovedansvaret for både G20- og A-laget sammen med Kai Erik Bull.

De har også fått hjelp av Sigurd Beldo og Tor Oskar Thomassen. Sistnevnte var innom treningsøkta på onsdag, der han ga guttene en inspirerende peptalk foran helgas vanskelige kvalikkamper.

– Vi frykter ikke noen av lagene som kommer hit. Det er som Tor Oskar sa til guttene; Altahallen er vår hule, og her kan vi slå hvem som helst. Det er fullt mulig å slå disse lagene, sier Skaufel.

Håper på trøkk fra publikum

Det skulle egentlig vært fire lag i denne kvalikpulja, men Falk Horten har trukket seg. Det gjør at sjansen for å klare en kvartfinaleplass er større. Kun det laget som blir sist ryker ut.

– Vålerengas A-lag rykket ned fra 1. divisjon i fjor, og skal møte oss i 2. divisjon denne vinteren. Det er godt mulig at VIFs G20-lag i likhet med oss stiller med omtrent samme lag i G20-NM som i serien. Vi venter ennå på litt informasjon. Bækkelaget har et veldig godt lag, så det blir nok den aller tøffeste motstanderen. De var i finalen i G20-NM i vinter, så det blir en meget tøff oppgave. Men tida der vi var redde for lag sørfra er over for lenge siden. Vi har slått mange av dem før, og er sterk i trua på at vi kan gjøre det igjen, smiler Skaufel.

Han håper altaværingene kommer til Aulaen for å støtte guttene.

– Vi er jo kjent for å ha publikum i ryggen når det spilles kamper i Altahallen, og vi håper at folk stiller opp også denne helga. Det er viktige kamper og mye som står på spill, så det blir garantert et par meget severdige oppgjør.

Han mener guttene har gjort en god treningsjobb i sommer.

– Vi startet opp tidlig, og det har vært veldig bra trøkk på treningene etter at guttene kom tilbake fra ferie. De virker skikkelig giret. Spillerne har respondert godt på økte treningsmengder, og med god hjelp fra Sigurd og Tor Oskar skal vi være godt i rute. Vi er klare, kommenterer Alta IF-bossen.

Har tro på guttene

Tor Oskar Thomassen likte det han så på onsdagens trening.

– Det var bra trøkk og temperatur, men den kan fortsatt bli enda bedre. Temperaturen må ligge helt på kokepunktet når dommeren blåser i gang første oppgjør. Så blir det viktig å holde det gående i to tøffe kamper. Guttene må være tøffe i hodet, være sjef og gå foran i kamper som dette. Ingen skal være bedre enn oss her i Altahallen. Jeg tror guttene er klare for å sprenge nye grenser, smiler Thomassen.