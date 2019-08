Slik gikk det da langrennsløperne konkurrerte på rulleski

sport

Det er fortsatt noen måneder igjen til langrennssesongen starter opp. Men det betyr ikke at utøverne ligger på latsiden. Tvert imot, nå trener langrennsløperne hardere enn noen gang for å stå best mulig rustet til sesongstarten.

Sist helg ble Altasamlingen arrangert i Kaiskuru og Gakori, og på lørdagen gjennomførte mange av deltakerne rulleskiløp i Kaiskuru. Det var både et sprintløp på 100 meter og et distanserenn. Her følger resultatene:

Sprintløp på rulleski (100m)

Lørdag 17. august 2019

1. Alexander Mietinen, Polarstjernen (G16) 12.53

2. Magnus Mietinen, Polarstjernen (G16) 12.61

3. Jardar Olsen, Alta IF (G16) 12.93

4. Simen Finjord, Alta IF (G16) 13.08

5. Henrik Lahdenperä Bekkvik, Alta IF (G16) 13.66

6. Henda Dikkanen Margit, IL Ilar (M17) 13.79

7. Odd Harald Rasmussen Bakken, Tverrelvdalen (G15) 13.99

8. Kornelius Ordemann Olsen, Alta IF (G15) 14.24

9. Marius Andre Bernhardsen, Polarstjernen (G15) 14.30

10. Magnus Emaus Christoffersen, BUL (G14) 14.79

11. Nora Jacobsen Haugsnes, Båtsfjord (J16) 14.80

12. Vårin Olsen, Alta IF (J16) 15.00

13. Håvard Hansen, Alta IF (G14) 15.40

14. Noah Bakken, Tverrelvdalen (G14) 15.54

15. Marius Mikkelsen, Alta IF (G15) 15.83

16. Hedda Halvari, Sandnes IL (J15) 15.88

17. Emil Reite, Hammerfest (G14) 15.89

18. Håvard Sundsfjord Eriksen, Alta IF (G14) 16.05

19. Solveig Stenvold Leinan, BUL (J14) 16.41

20. Ingrid Helsvig Nilsen, Alta IF (J15) 16.41

21. Hanna Helsvig Nilsen, Alta IF (J13) 16.43

22. Lea Bakken, Tverrelvdalen (J15) 16.61

23. Ida Finjord, Alta IF (J15) 16.68

24. Julie Rasmussen, Båtsfjord (J15) 16.98

25. Mathea Ulvang Wartiainen, Kirkenes (J16) 17.05

26. Elise Vonka, Kirkenes (J15) 17.36

27. Martin Strøm, Kirkenes (G15) 17.69

28. Amalie Larsen Strand, Alta IF (J13) 18.44

29. Vårin Jacobsen Haugsnes, Båtsfjord (J13) 18.65

30. Henriette Johnsen Arild, Hammerfest (J15) 18.79

31. Vilde Signora Bølgen, Alta IF (J13) 24.30

Distanserenn på rulleski

Lørdag 17. august 2019

To runder rulleskicross

1. Magnus Emaus Christoffersen, BUL (G14) 5.33

2. Emil Reite, Hammerfest (G14) 5.37

3. Noah Bakken, Tverrelvdalen (G14) 5.50

4. Håvard Hansen, Alta IF (G14) 5.53

5. Håvard Sundsfjord Eriksen, Alta IF (G14) 6.06

1. Solveig Stenvold Leinan, BUL (J14) 6.15

1. Hanna Helsvig Nilsen, Alta IF (J13) 6.35

2. Amalie Larsen Strand, Alta IF (J13) 6.58

3. Vårin Jacobsen Haugsnes, Båtsfjord (J13) 7.04

4. Vilde Signora Bølgen, Alta IF (J13) 9.14

2x2,5 kilometer

1. Jardar Olsen, Alta IF (G16) 10.37

2. Simen Finjord, Alta IF (G16) 10.49

3. Alexander Mietinen, Polarstjernen (G16) 11.10

4. Henrik Lahdenperä Bekkvik, Alta IF (G16) 11.43

5. Erling Bjørnstad (STAKING!), Alta IF (G16) 12.01

1. Marius Andre Bernhardsen, Polarstjernen (G15) 11.40

2. Kornelius Ordemann Olsen, Alta IF (G15) 11.44

3. Odd Harald Rasmussen Bakken, Tverrelvdalen (G15) 12.11

4. Iver Thude Petterson, IL Ilar (G15) 12.54

5. Marius Mikkelsen, Alta IF (G15) 13.15

1. Vårin Olsen, Alta IF (J16) 12.00

2. Nora Jacobsen Haugsnes, Båtsfjord (J16) 12.23

3. Mathea Ulvang Wartiainen, Kirkenes (J16) 13.58

1. Ida Finjord, Alta IF (J15) 13.21

2. Ingrid Helsvig Nilsen, Alta IF (J15) 13.58

3. Lea Bakken, Tverrelvdalen (J15) 13.59

4. Hedda Halvari, Sandnes IL (J15) 14.18

5. Julie Rasmussen, Båtsfjord (J15) 15.03

6. Henriette Johnsen Arild, Hammerfest (J15) 15.40

7. Elise Vonka, Kirkenes (J15) 15.59