Emmy herjet med PIL-forsvaret

PIL - BUL 2-6:

Det er ingenting i veien med scoringsformen til BULs fotballdamer. Sist helg slo de Senja/Finnsnes 6-1 hjemme mpå Coop-banen, og onsdag kveld vartet jentene til Terje Falsen og Atle Hansen opp med seks nye nettkjenninger da Porsanger sto på motsatt banehalvdel.

Emmy Olsen ble den store helten med hele fire fulltreffere i oppgjøret på Lakselv kunstgress. Også Johanne Bjørnå og Aurora Hustad Johansen tegnet seg på scoringslista. For hjemmelaget fant Andrea Svenningsen og June Rolstad Johnsen veien til nettmaskene slik at sluttresultatet ble 6-2 til BUL.

Serielederen fra Bossekop økte dermed avstanden til toer Tromsø IL. De er nå tre poeng foran sin argeste gullkonkurrent. TIL-damene har imidlertid to kamper til gode på BUL-damene, som møter Fløya 2 hjemme i neste match. Den spilles søndag 1. september.

Tromsø kan ta tilbake serieledelsen med full poengpott i de kommende kampene mot Polarstjernen (25. august) og Porsanger (31. august). Mye kan selvsagt skje utover høsten, men det er ingen tvil om at toppkampen mellom TIL og BUL på Alfheim lørdag 14. september kan bli avgjørende for hvem som tar seriegullet og får sjansen til å spille opprykkskvalifisering etter at serien er avsluttet.

Da lagene møttes på Coop-banen i mai ble det uavgjort 1-1.

BUL startet med følgende lag:

Nathalie Jakobsen Kristiansen - Aurora Hustad Johnsen, Amalie Frisk-Olsen, Ida Sønvisen Suhr, Mari Ek Esjeholm - Ingvild Toft, Mia Oskarsson Mannsverk, Camilla Krogh, Lea Hunsdal Falsen - Johanne Bjørnå, Emmy Olsen