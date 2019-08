Fikk vist seg frem for verdenseliten

sport

67 av Norges mest lovende sykkeltalenter mellom 17- og 18 år konkurrerte i den samme løypen som proffene søndag ettermiddag under Arctic Race of Norway. Blant rytterne som representerte Team Nord var Tim Edvard Pettersen fra Nordlysbyen sykkel, skriver Equinor Morgendagens Helter i en pressemelding.

– Det å få lov til å sykle Arctic Morgendagens Helter-rittet er et bevis på at man er et av de bedre sykkeltalentene vi har her i landet. Vi håper at Tim Edvard og resten av sykkeltalentene fra Team Nord bruker opplevelsen til å jobbe enda hardere slik at de kan utvikle seg til å bli bedre syklister, sier Cathrine Instebø, sponsorsjef for Equinor Morgendagens Helter.

Hushovd lot seg imponere

Etter en hard konkurranse ble det England om stakk av med sammenlagtseieren i lagkonkurransen, kun ett poeng foran det norske Region Midt-laget. Tidligere toppsyklist Thor Hushovd er likevel imponert over innsatsen til talentene fra Nord-Norge.

– Vi vet at det gror godt i norsk sykkelsport og de norske rytterne som deltok i Morgendagens Helter-rittet bekrefter det inntrykket. Tim Edvard og de andre talentene viser en enorm vilje til å satse på sykkelsporten og flere av de har potensiale til å nå langt hvis de fortsetter den gode utviklingen, sier Thor Hushovd, ambassadør for Equinor Morgendagens Helter.

I jenteklassen var det britiske Anna Shackley som kapret førsteplassen, mens Dennis Gråsvold fra Grenland SK syklet inn til beste plassering i gutteklassen.

Konkurrerte i avslutningsløypa

Det er sjuende året på rad at Arctic Morgendagens Helter-rittet arrangeres. Rittet er et tett samarbeid mellom Arctic Race of Norway, Norges Cykleforbund og talentprogrammet Equinor Morgendagens Helter der selskapet støtter talenter innen idrett, kultur og realfag.

Syklistene konkurrerte i en 6,5 kilometer lang rundløype i Narvik sentrum hvor jentene fullførte ni runder og guttene syklet 14. I tillegg til de sju norske regionslagene deltok fem internasjonale lag fra Finland, Tyskland, England, Skottland og Frankrike.

De tre beste regionslagene i jente- og gutteklassen mottok utviklingsstipend på henholdsvis 30.000, 20.000 og 10.000 kroner. De tre beste individuelle rytterne i jente- og gutteklassen mottok pengepremier på 5.000, 4.000 og 3.000 kroner.