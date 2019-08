Tre strake tap for Alta IF-rekruttene

sport

Kirkenes - Alta 2 4-1:

Alta IF-rekruttene avsluttet vårsesongen med 5-0-seier hjemme mot Sørøy Glimt. Etter fotballferien har det ikke gått like bra. Først tapte de 2-3 borte mot Honningsvåg. Deretter ble det 0-1-tap hjemme mot HIF/Stein, og denne helga tapte Mate Dujilos menn 1-4 borte mot Kirkenes. A-sporten har ikke fått opplyst Alta 2s målscorer i denne matchen.

Verken Tverrelvdalen eller BUL har spilt denne helga. Det har derimot Porsanger, som vartet opp med 3-1-seier hjemme mot Bjørnevatn. Dermed er de på tabelltopp i landets nordligste 4.-divisjonsavdeling. TIL er to poeng bak, men har én kamp til gode på topplaget fra Lakselv. Nordlys tok for øvrig sin første trepoenger for året da Honningsvåg ble slått 4-2, mens Tana slo Sørøy Glimt 2-0 på bortebane.

Det har også vært spilt en kamp i 5. divisjon avdeling vest. Rafsbotn møtte Kautokeino på eget gress, og hjemmelaget vant 5-2. Dani Eriksrud (2), Sander Johansen, Chris Martin Cello Strand og innbytter Tapan Karki scoret målene for RIL. Kautokeinos scoringer ble satt inn av John Inge Mikkelsen Eira og Nils Erik Oskal.

Rafsbotn har fortsatt ikke tapt en seriekamp i 2019, og topper nå tabellen med 19 poeng på syv kamper. BUL Retro følger på andreplass med 18 poeng. Kautokeino er nummer syv med seks poeng.