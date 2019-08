Ny nedtur på bortebane

sport

Fram - Alta 2-0:

Alta IFs fotballherrer har ikke vunnet en bortekamp siden 22. april. Det var derfor svært viktig at Bryant Lazaros mannskap fikk med seg poeng fra søndagens oppgjør mot Fram Larvik i Framparken. Avstaden opp til serieleder Grorud var på hele ti poeng foran denne matchen.

Dessverre fikk ikke spillerne, støtteapparatet og Alta-fansen noe å glede seg over denne gangen heller. Hjemmelaget tok ledelsen ved Philip Sandvik Aukland på en corner etter 33 minutters spill, og seks minutter før ordinær spilletid var ute økte Jone Rugland til 2-0 på en kontring. Gjestene fra nord hadde et par gode muligheter, og Christian Reginiussen hadde en ball i mål. Men scoringen ble korrekt annullert for offside. Dermed endte kampen 2-0 til Fram.

Alta IF er fortsatt nummer seks i PostNord-ligaen avdeling 2, men har nå fått Asker helt opp i ryggen. Alta-guttene er for øyeblikket nærmere nedrykk enn tabelltopp.

Andre resultater: Asker - Åsane 4-3, Grorud - Florø 5-1 og Sotra - Bærum 3-2. Mjølner - Elverum, Kjelsås - Senja og Oppsal - Odd 2 har senere kampstart på søndag.

Alta IF stilte med følgende lag:

Daniel Rojas - Håvard Nome, Mats Frede Hansen (Øyvind Veseth Olsen fra 69. min.), Tobias Vibe, Simon Laugsand - Dag Andreas Balto, Gustav Severinsen (Andreas van der Spa fra 65. min.), Felix Adrian Jacobsen (Runar Overvik fra 79. min.) - Magnus Nikolaisen, Christian Reginiussen, Kyle Spence