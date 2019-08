– Vi tar alt av oppdrag

sport

Europamesterskapet i håndball for menn går av stabelen i Trondheim i januar 2020. I den forbindelse arrangerer Norges håndballforbund Region Nord «Euro Youth Camp», som er en unik begivenhet for norske håndballag i aldersgruppene 12-18 år. Alta IFs G13-lag meldte sin interesse, og var et av de heldige lagene som ble trukket ut.

Må samle inn 100.000 kroner

Men forbundet dekker ikke reise og opphold, så dette må spillere, støtteapparat og foreldre ordne selv. Den utfordringen tar de unge håndballspillerne på strak arm.

– Vi har regnet oss frem til at denne turen vil koste cirka 7000 kroner per person. Klarer vi dét slipper de unna egenandel. Totalt er det 14 spillere som skal delta, så det blir nesten 100.000 kroner til sammen. Det er en betydelig sum, men vi er veldig innstilte på å klare dette. Vi er allerede godt i gang med å samle inn penger, forteller trener Erlend Vikdal.

Åpen for det meste

De har hatt flaskeinnsamling denne uka, og dette er noe de kommer til å fortsette med utover høsten og vinteren. De har også solgt konvoluttlodd, og fikk nylig tilslaget på en flyttejobb. Men guttene trenger flere gjøremål for å komme i havn.

– Vi er åpen for det aller meste, og tar egentlig alt av oppdrag. Hvis det er noen som trenger plenklipp, rydding i garasjen, maleoppdrag eller husvask, er det bare å ta kontakt. Og når snøen kommer står vi klare til å ta brøyteoppdrag. Som sagt, vi er pliktoppfyllende, arbeidssomme karer som er klare til innsats, sier guttene til A-sporten.

Når dugnadsjobbingen er over venter noen svært spennende dager i Trondheim på nyåret.

– Vi gleder oss veldig til å delta på «Euro Youth Camp». Det blir garantert en opplevelse for livet. Vi skal spille kamper mot andre lag fredag, lørdag og søndag, og på kveldene får vi sett EM-kamper fra tribuneplass. Det blir helt magisk. Det er visstnok veldig gode sjanser for at vi får sett en kamp av de norske herrene. Vi har noen tøffe måneder med dugnadsjobbing foran oss, men det kommer garantert til å være verdt alt arbeidet, sier Jonathan Vonheim Norbye.

– Dette har gitt gruppa en skikkelig boost. Vi har invitert to spillere fra BUL som får være med til Trondheim, så det blir altså til sammen 14 aktive utøvere med på turen. Sesongoppkjøringen starter for full så snart fotballsesongen er over, og da skal det jobbes godt frem mot avreise til Trondheim, fastslår Erlend Vikdal.