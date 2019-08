«Glemte» blinkskudd fra Altaturneringa

sport

En lang og hektisk helg med fotballkamper i Altaturneringen 2019 ble avsluttet sist søndag. A-sporten var en tur innom et par av femmer- og syverkampene som ble spilt på Aronnes lørdag ettermiddag, men fikk aldri lagt bildene ut på våre nettsider. Så selv om det snart er en uke siden fotballfesten ble avsluttet, håper vi at våre lesere tåler et par bilder til. Kanskje dukker det opp flere etter hvert.