Høyt oppe og langt nede

At det legges igjen betydelige mengder knust glassfiber og ødelagte bildeler på banen er ikke noe ukjent fenomen når det arrangeres NM-runde i rallycross. Men da Bjørn Terje Heggeli og konkurrentene møttes til dyst i Skien sist helg gikk det ekstra hardt utover kjøretøyene. En sleip og regntung bane sørget for svært vanskelige forhold, og samtlige seks biler i A-finalen fikk betydelige ytre skader. Heggeli måtte jobbe knallhardt for å komme seg til mål.

– Det var fullstendig «Texas» i A-finalen. Jeg måtte sjekke kameraet inne i bilen etterpå for å finne ut hva som faktisk skjedde. Det var et voldsomt kalas, ler Bjørn Terje Heggeli.

Moro for publikum

Heggeli endte på femteplass i finalen. Det var en litt svakere plassering enn han hadde håpet på.

– Jeg hadde tre fjerdeplasser å vise til før NM-runden i Skien, og hadde håpet på en topp tre-plassering. I stedet ble det en femteplass. Det er jeg selvfølgelig ikke tilfreds med. Men slik A-finalen utviklet seg skal jeg vel være fornøyd med at jeg i det hele tatt hadde noen bak meg i mål. Jeg bøyde forstillingen tidlig i løpet og slet veldig med å holde bilen noenlunde rett. Det var en skikkelig fight både på banen og inni bilen, fastslår Heggeli.

Altaværingen bidro sterkt til at finalen ble underholdende for publikum. Men han var ikke den eneste som kjørte i overkant tøft.

– Det virket som at rullegardinen gikk ned hos alle de seks førerne som var i finalen. Det var kaotisk, for å si det mildt. Alle ga full gass på det såpeglatte føret, og de aller fleste var involvert i en krasj eller syv. I de innledende heatene er tiden viktig, men det er ikke så nøye i A-finalen. Da er det førstemann til mål, og det ble dessverre ikke meg denne gangen heller. Jeg måtte bare flire da jeg klatret ut av bilen. Kjerra var helt strøken før A-finalen gikk av stabelen. Det er den definitivt ikke nå lenger, gliser den fartsglade altaværingen.

Kjørte strålende i B-finalen

Selv om det ikke ble den plasseringen han hadde håpet på, var det lyspunkter underveis. Blant annet vant han B-finalen slik at han kvalifiserte seg for femte startspor i A-finalen.

– Man sitter igjen med blandede følelser etter en slik løpshelg. Det gikk som vanlig både opp og ned. Jeg satt igjen med en positiv følelse etter treningen og tidskvaliken, men allerede i det første heatet gikk det galt. Regnet pøste ned og gjorde det tilnærmet umulig å holde bilen på banen. Det var helt jævlig. Jeg lå likevel an til en god plassering da jeg mistet kontrollen, fikk en ekstra dytt av bilen bak meg og havnet i sandfella. Man kan stryke ett av heatene, men siden jeg måtte bryte allerede i første heat hadde jeg ikke råd til flere feilskjær. Det gjorde at jeg måtte være litt mer forsiktig i de neste heatene, forteller han.

Til tross for uhellet i starten av helga lå Heggeli an til å kvalifisere seg direkte til A-finalen. Men i fjerde omgang gikk det galt.

– Det ble litt slåssing, og jeg spant halvveis rundt. Dermed klarte jeg bare åttende beste tid i den fjerde omgang. Det gjorde at jeg måtte kjøre B-finale. Her hadde jeg bare tredjebeste startspor, men fikk en kanonstart og tok kjapt ledelsen. I motsetning til en del andre heat klarte jeg å beholde roen, og da gikk det fort unna. Jeg vant B-finalen med god margin og fikk dermed en skikkelig opptur. Men som så mange ganger før kom jeg kjapt ned på jorda igjen da det hele skulle avgjøres. Men sånn er denne idretten. Det er utrolig artig i det ene øyeblikket, og så kan det være sinnssykt frustrerende i det neste. Men vi gir ikke opp. Nå er det to frihelger, så braker det løs igjen, smiler Heggeli avslutningsvis.