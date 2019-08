Ga Leirbakken tøff kamp om seieren

sport

Det så lenge ut som at det skulle bli en tett duell mellom Øyvind Klemetsen Bøthun fra Nordlysbyen sykkel og Daniel Boberg Leirbakken fra Burfjord under lørdagens Lavkaritt. På den 68 km lange terrengsykkelrittet mellom Hatteng til Skibotn rykket han og burfjordingen fra resten av feltet etter bare noen kilometer i det de begynte på klatringen over fjellet.