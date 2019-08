Slik gikk det i A-sluttspillet

sport

Altaturneringen 2019 er historie, og for en episk fortelling det har vært. I år startet turneringen allerede torsdag kveld, og etter tøffe innledende oppgjør og sluttspill fredag og lørdag var det søndag klart for finalene. Lagene som spilte nier- og elleverfotball gjorde opp om gullet på gressbanen på Aronnes, mens syverklassene hadde sine finalematcher på Jubileumsbanen like ved.

Flere av de lokale lagene spilte seg frem til finaler, men klubbene fra Øst-Finnmark og Troms viste seg å være svært vanskelige å slå i de siste, avgjørende matchene. Bossekop UL hadde eksempelvis lag i to finaler, men tapte begge. Kautokeinos G13-lag gjorde en kjempeinnsats i syverklassen, men også de måtte se seg slått i finalen. Arrangørklubben Alta IF var i tre finaler, og gikk kun seirende ut av én av disse.

Her følger en oversikt over samtlige finale- og bronsefinalekamper i A-sluttspillet. A-sporten kommer tilbake med en større sak fra finaledagen i mandagens papirutgave og E-avis. Det vil også bli lagt ut flere bilder, både fra finalene på gressbanen og fra andre kamper på Aronnes i helga.

Jenter 13 år (7-er):

Finale: Indre Kåfjord IL - Vårsol/Varden 2-0

Bronsefinale: Burfjord IL - Kirkenes IF 1-4

Gutter 13 år (7-er):

Finale: Kautokeino IL - Fløya IF Fagereng 1-7

Bronsefinale: Hamna IL - Skjervøy IK SIK 6-4

Jenter 13 år (9-er):

Finale: BUL J06-2 - Porsanger IL 0-1 (loddtrekning)

Bronsefinale: Vårsol/Varden - Hesseng IL 1-2

Gutter 13 år (9-er):

Finale: Varden FK - UL Ulfstind 1-2 (loddtrekning)

Bronsefinale: Nordlys IL 2 07 - BUL G06-1 1-2

Jenter 15 år (11-er):

Finale: Alta IF 1 - Tromsø IL J04 1-3

Bronsefinale: Hamna IL - Honningsvåg T&IF 11-0

Gutter 15 år (11-er):

Finale: Senja/FK Silsand - Alta IF 5-0

Bronsefinale: BUL G04-1 - Nordreisa IL 1-2

Jenter 15 år (7-er):

Finale: Varden FK - AVJU Fotball 1-0

Bronsefinale: Alta IF - IL Ulfstind 0-1

Gutter 15 år (7-er):

Finale: IL Polarstjernen - Porsanger Il 2-1

Bronsefinale: Indre Kåfjord IL G15 - Kautokeino IL 0-3

Jenter 17 år (7-er):

Finale: HIF/Stein Fotball - Alta IF 1 0-4

Bronsefinale: Alta IF 2 - Porsanger IL 3-2

Gutter 17 år (11-er):

Finale: FK Landsås/Harstad IL - BUL/Porsanger 3-0

Bronsefinale: BUL 1 - Tana BK/Kirkenes IF/Bjørnevatn IL/IL Norild/Hesseng IL 5-6