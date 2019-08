Her kan du se lørdagens kamper

sport

Mediehuset Altaposten har rigget opp kamera på Alta idrettspark, i Øvre Alta, Tverrelvdalen, Breverud og Finnmarkshallen slik at de som ikke har mulighet til å følge kampene på nært hold likevel kan se sine kjære i aksjon. Sjekk ut kampoppsettet på Altaturneringens nettsider og deretter klikk deg inn på en av linkene under. Kampoppsettet ligger også under hver enkelt link.