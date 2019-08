Fant godfølelsen

sport

For første gang i Altaturneringas historie startet den årlige fotballbegivenheten allerede torsdag kveld. Arrangørklubben Alta IF har bygget en ny kunstgressbane der den gamle gressbanen i skogen på Aronnes lå, og den har fått navnet «Villaksbanen». I forbindelse med den offisielle åpningen ble de to første kampene i Altaturneringa 2019 gjennomført.