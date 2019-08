– Det vil bety utrolig mye for oss

sport

Finnmark fylkeskommune har i tidligere år vært en sentral støttespiller for ekstremrittet Offroad Finnmark. Nå som det går mot valg og sammenslåing av landets to nordligste fylker må nye avtaler planlegges. Ap-trioen Geir Ove Bakken, Monica Nielsen og Sigrid Ina Simonsen var fredag i møte med Offroad Finnmark-sjef Anders Abrahamsen, og de håper å få på plass en ny avtale etter valget.

– Det er ingen som markedsfører fylket bedre enn Offroad Finnmark og Finnmarksløpet, så vi mener at det er helt naturlig for oss å fortsette det gode samarbeidet som Finnmark fylkeskommune hadde frem til i fjor. Vi har bare positive erfaringer fra tidligere utgaver av rittet, og ønsker å tilrettelegge for ytterligere utvikling. Vi trenger aktører som Offroad Finnmark her oppe, fastslår Geir Ove Bakken, som møtte A-sporten sammen med Nielsen og Simonsen etter møtet fredag formiddag.

– Å få på plass en ny avtale med den nye fylkeskommunen vil bety utrolig mye for oss. En slik avtale gir oss økonomisk trygghet, og det er noe vi virkelig trenger. Offroad Finnmark begynner å en stor aktør, og det koster penger å arrangere et terrengsykkelritt av denne størrelsen. Vi føler at vi i år virkelig lyktes med det vi har jobbet så hardt for i lang tid. Vi har funnet vårt nivå, og nå handler det om å finne en jevn rytme og forutsigbare rammer, kommenterer Anders Abrahamsen.

Det kan imidlertid ta tid før en eventuell avtale kommer på plass.

– Det skal jo først være valg både kommunalt og fylkeskommunalt, så må det nye fylkestinget komme på plass og bearbeidet det som har blitt sagt og lovet i valgkampen. Men fra vårt ståsted er det ingen tvil om at dette er et prosjekt som vil bli prioritert. Offroad Finnmark er en fantastisk aktør både innenfor markedsføring og i et folkehelseperspektiv. Vi ønsker å bli trodd på at dette er noe vil ønsker veldig sterkt. Sykkelrittet er mye mer enn et rent Alta-prosjekt. Det går gjennom seks kommuner, og er i så måte et regionalt prosjekt som har fått nasjonal oppmerksomhet, sier Geir Ove Bakken.