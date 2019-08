Gnistrende start på Altaturneringa

sport

Vanligvis går ikke startskuddet for Altaturneringa i fotball før fredag morgen. Men arrangørklubben Alta IF har i år bygget en ny kunstgressbane på den gamle gressbanen i skogen på Aronnes, og den har fått navnet «Villaksbanen». Den offisielle åpningen fant sted torsdag kveld, og i den forbindelse ble de to første kampene i Altaturneringa 2019 gjennomført.

Først ut var lokaloppgjøret mellom Alta IF og BULs J15-lag. Nora Pernille Hindenes Ingilæ, som passende nok er datter av Alta IF-legendene Aina Hindenes og Stian Ingilæ, brukte bare noen få minutter på å skrive seg inn i historiebøkene som den første målscoreren på den nye banen. Alta IF vant til slutt 3-0 over naboklubben fra Bossekop.

Få minutter før lagene startet kampen ble banen åpnet av Alta IFs styreleder Laila Davidsen og ordfører Monica Nielsen.

– Det er mange som fortjener honnør for at Alta IF har klart å realisere dette prosjektet, og ikke minst så kjapt. Spesielt anleggsutvalget har gjort en helt fantastisk jobb. Det er vi evig takknemlig for, sa en stolt Laila Davidsen til de fremmøtte.

– Vi er imponert over hva Alta IF har fått til her, og dette er jo bare starten på hva de skal lage her nede. Jeg synes at det er på sin plass å takke de som har bidratt til å realisere dette prosjektet, og til alle som sponser idretten i Nordlysbyen. Alta kommune er privilegert som har så driftige idrettslag som vi har, sa ordfører Monica Nielsen.

Også ildsjelene Olav Olsen og Evald Simensen fikk en påskjønnelse fra Laila Davidsen for mange års innsats for Alta IF.

