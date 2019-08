Godt grep om årlig tradisjon på fotballbanen

sport

Allerede torsdag kveld går startskuddet for Altaturneringa 2019. Da åpner Alta IF den nye «Villaksbanen» i skogen på Alta idrettspark, og det skal spilles to kamper i 15-årsklassen. Turneringen som helhet begynner tradisjonen tro med full rulle på samtlige baner fredag klokken 09.00.