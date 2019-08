Mister store deler av høstsesongen

sport

– Når Alta IF møter Bærum i dagens hjemmekamp må laget klare seg uten Brage Berg Pedersen, som pådro seg et tretthetsbrudd i foten på trening denne uken. Han mister dermed de neste fem til åtte ukene, skriver Alta IF i en pressemelding.

– Simon Laugsand er tilbake i troppen etter et avtalt avbrekk og er klar til å starte dagens kamp. Nyervervelsen Tobias Vibe er som kjent ikke klar til dagens kamp, men er i Alta og hadde sin første trening med laget i går. Den største nyheten er at Brage Berg Pedersen pådro seg et tretthetsbrudd i foten på trening denne uken, og har nå foten i gips. Daniel Rojas har også trent med laget denne uken, men er usikker foran dagens kamp, skriver de videre.

Bærum er et lag Alta IF tradisjonelt har slitt mot, og forrige seier kom helt tilbake i 2014.

– Vi er klar over at å spille bra i morgen ikke holder, og vi må være klare fysisk, vi må være klare på dødballer imot, og overganger. Vi må matche motstanderne våre i det fysiske aspektet av kampen, samtidig som vi respekterer vår identitet, sier hovedtrener Bryant Lazaro.

– Vi lærte i bortekampen at de er et lag som kan straffe deg når som helst i løpet av en kamp.

Oppgjøret i Finnmarkshallen starter søndag klokken 14.00.