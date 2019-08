Drømmer om Eliteserien

sport

Sondre Biti Sandvik fra Kautokeino regnes som et av de største dommertalentene i Finnmark. Han dømmer allerede på seniornivå i landets nordligste fylke, og er tatt med i talentprosjektet Norcore 2 som eneste unge dommer fra Finnmark. Her får talentene vist seg frem under verdens største fotballturnering, Norway cup i Oslo.