Forsterker laget med rutinert midtstopper

– 1. august åpnet overgangsvinduet for 2. divisjon, og Bryant Lazaro og Rune Berger har brukt tiden godt. Nå har den solide stopperen Tobias Vibe signert for Alta IF. Han kommer fra et opphold i Helsinki IFK i Finsk toppserie, skriver Alta IF i en pressemelding.

Han har tidligere vært fast inventar i 1. divisjon, for både Tromsdalen og Hødd.

– Tobias er en spiller som har visst at han vært en av de beste forsvarerne i Obos-ligaen. Vi forventer at han kommer inn i troppen vår og bidrar til å heve nivået både på trening og i kamp, sier hovedtrener Bryant Lazaro, som har noen travle dager bak seg, for å sikre denne signeringen.

– Vi ser fram til å få han inn i troppen og er sikre på at våre supportere vil se han i aksjon.

Alta IF har mistet hele ti spillere siden sesongoppkjøringen startet i vinter. Midtstopperen Aleksander Bjørnvåg er den spilleren med flest A-lagskamper i år blant de som har reist videre. Han reiste denne uken hjem til Moss. Ellers har klubben mistet spillere som Peter Aas til hjemkluben Melbu, Vebjørn Skorpen til Tverrelvdalen IL, og Andreas Fossmo som tok med seg flyttelasset og flyttet til Oslo i sommer.

Vibe vil være klar til neste ukes hjemmekamp mot Oppsal. Han spiller ikke søndagens hjemmekamp mot Bærum. Oppgjøret i Finnmarkshallen har avspark klokken 14.00.