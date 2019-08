Røk ut i 8-delsfinalen

sport

Norway cup-eventyret er over for Kautokeinos J16-lag. De møtte Porsanger IL i 16-delsfinalen i B-sluttspillet onsdag ettermiddag, og her ble det 7-6-seier etter straffesparkkonkurranse.

Stang ut i Oslo Det ville seg ikke for Kautokeinos J16-lag innledningsvis. I dag starter B-sluttspillet.

I 8-delsfinalen noen timer senere ventet Grüner Fotball IL. Her ble jentene fra Kautokeino noen hakk for små. Oslo-laget vant 3-0 og tok seg videre til kvartfinale, mens Kautokeino-jentene står fritt til å fylle de siste turneringsdagene med andre gjøremål.