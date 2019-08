Martin skrev historie

sport

– Det har gått veldig bra. Jeg har hatt et par punkteringer, men ellers har det vært få problemer underveis. Og jeg føler meg bra, sa en smilende Martin Støvern rett etter målgang i Alta sentrum torsdag formiddag.

Terrengsyklisten fra Aaby CK brukte 62 timer og 49 minutter på den 700 kilometer lange turen over vidda, og han ble historisk vinner av distansen OF700 solo. I år er nemlig første gang at Offroad Finnmark har en soloklasse på den tøffeste distansen. Tidligere har den vært forbeholdt lag og mixlag.

Selv om rittet sett under ett gikk bra for Støvern, innrømmer han at det har vært tunge stunder.

– De siste milene har vært tøffe. Kreftene tok slutt og jeg orket ikke spise så mye. Da ble det tungt, sa han til arrangøren.

Det har vært kjølig og til dels sterk vind under hele rittet.

– Vinden har egentlig vært det verste å takle.

Selv om Støvern kjente seg ganske bra etter målgang, bedyret han at dette var første og siste gang at han gjennomførte OF700.

– Dette kommer jeg ikke til å gjenta, fastslo han.

Steffen Lindner har god kontroll på andreplassen, og er ventet i mål rundt klokken 15.00. Kjetil Johansen tar trolig tredjeplassen. Han er i skrivende stund i nærheten av sjekkpunktet på Jotka, som er siste sjekkpunkt før målgang.

Alf Christian Losvar og Mikko Petäjämäki kjemper om fjerdeplassen. Losvar er i tidstrøbbel med tanke på OF300-starten, som går torsdag klokken 18.00.

– Jeg tror dessverre ikke at Alf Christian klarer det. Det skal godt gjøres, sa daglig leder i Offroad Finnmark, Anders Abrahamsen, til A-sporten torsdag formiddag.

Ifølge tidsestimatet på live-trackingen vil Losvar komme i mål en drøy time etter at OF300-deltakerne har startet ut fra Alta sentrum.

I soloklassen for damer var det to deltakere som startet ut fra Alta sentrum mandag kveld, og begge er fremdeles med. Nina Gässler er for øyeblikket på strekket mellom Skoganvarre og Mollisjok, mens Turid Karlstrøm har forlatt Karasjok og sykler i retning Skoganvarre.