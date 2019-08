Martin har full kontroll

sport

Terrengsyklisten fra Aaby CK har ledet sin klasse helt siden de startet ut fra Alta sentrum mandag kveld. Nå er det ikke lenge før han passerer målstreken samme sted i ensom majestet.

Martin Støvern og Steffen Lindner fra Porsanger er i skrivende stund de eneste rytterne som har passert sjekkpunktet i Jotka, som er siste sjekkpunkt før målgang ved Nordlyskatedralen i Alta. Ifølge trackingen er Støvern ventet i mål cirka klokken 12.00, mens det kommer til å gå ytterligere tre timer før Lindner er ferdig med kraftanstrengelsen.

Kjetil Johansen ligger an til å bli nummer tre i denne klassen, mens Alf Christian Losvar og Mikko Petäjämäki kjemper om fjerdeplassen. Hvis tidsestimatet for målgangen stemmer vil ikke Losvar rekke målgangen tidsnok til å starte ut på Offroad Finnmark 300, som var planen. Startskuddet for OF300 går torsdag klokken 18.00 i Alta sentrum.

I mixklassen er det Team Ishavskraft bestående av Fred-Åge Fredriksen og Marte Håkegård Suhr som er i ledelsen. De har passert sjekkpunktet i Skoganvarre, og har ytterligere tre sjekkpunkter å passere før de starter på innspurten mot mål. Team Fjellkjeden.no 700 (Georg-A. Jungård og Thomas Lium) leder turklassen for herrer. De er på vei fra Karasjok til Skoganvarre.

I eliteklassen for menn er det Andreas Setting og Einar Bjørn i Team ASEB som har festet grepet om seieren. De har nylig passert sjekkpunktet i Suossjavri, og har nå kursen for Jotka. Hvis de opprettholder denne farten kommer de i mål allerede torsdag kveld.