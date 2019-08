sport

At starten på OF300 skulle gå nøyaktig klokken 18.00 var ingen overraskelse. Det var bestemt for lenge siden. Men at arrangøren skulle få inn både vinnerne av eliteklassen for menn i OF700 og altaværingen Alf Christian Losvar noen få minutter før startskuddet for OF300 gikk hadde de ikke sett for seg.

– Vi kunne ikke truffet bedre enn dette. På grunn av OF300-starten var gågata pakket av skuelystne altaværinger, og det sørget for en perfekt ramme for målgangen til både Alf Christian Losvar og Tromsø-guttene i Team ASEB. Vi så for oss at dette kunne skje, og hadde løst dette hvis Losvar og Team ASEB hadde kommet inn noen minutter senere. Men litt flaks var det jo, ler rittleder Jørund Greibrokk.

– Det var artig at det gikk så bra. Det var jo et skikkelig folkehav her i minuttene før og etter starten på OF300, og det var jo ekstra moro for Alf Christian Losvar, Andreas Setting og Einar Bjørn.

For ordens skyld; Setting og Bjørn utgjorde Team ASEB som passerte mållinja klokken 17.52 som vinnere av Offroad Finnmark 700s eliteklasse for menn. De startet ut fra Alta sentrum tirsdag morgen og brukte imponerende 56 timer og 52 minutter på den 700 kilometer lange traseen.

De har holdt et langt høyere tempo gjennom løypa enn forhåndsfavorittene Bram Rood og Remses Bekkenk i Team KMC, som trolig ikke krysser mållinja før sent torsdag kveld. Den nederlandske duoen fikk et tøft møte med værgudene på Finnmarksvidda, og måtte faktisk stoppe og fyre opp bål for å få igjen varmen. De har likevel veldig god kontroll på andreplassen.

Alf Christian Losvar var i mål minuttet før Team ASEB jublet for seier i eliteklassen. Losvar syklet i Offroad Finnmark 700 solo, som startet mandag kveld. Altaværingen krysset mållinja som nummer fire i denne klassen. Her vant Martin Støvern foran Steffen Lindner og Kjetil Johansen. Losvar skulle etter planen også sykle OF300, men måtte naturlig nok droppe det.

– Det var en liten nedtur å ikke klare målsettingen om å sykle OF150, OF700 og OF300 den samme uka. Jeg hadde veldig stor tro på at jeg skulle klare det, sier Alf Christian Losvar.

A-sporten hadde en lengre prat med Losvar etter at OF300-deltakerne hadde kommet i gang med sitt ritt. Hva hardhausen hadde på hjertet kan du lese mer om i fredagens papirutgave og her på altaposten.no i morgen.

For deltakerne i Offroad Finnmark 300 venter mange tøffe timer på sykkelsetet. De aller raskeste er ventet i mål fredag morgen eller formiddag. I 2018 brukte vinnerne 15 timer og 43 minutter på distansen.

– Vi har 82 startende lag, noe som er ny rekord. Vi har faktisk satt ny deltakerrekord på alle våre ritt i år, og det er vi selvfølgelig strålende fornøyde med, fastslår Jørund Greibrokk.