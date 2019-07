Kjapt levert sykkelfest for de minste rytterne

sport

Offroad Finnmark er mye mer enn et utfordrende terrengritt for godt voksne menn og kvinner. Sist helg var det det to ungdomsklasser som var i aksjon, og onsdag ettermiddag var det de aller yngste som tråkket til. Barnerittet i regi av Offroad Finnmark og Harald Nilsen AS sørget for nærmest kaotiske tilstander i start- og målområdet ved Nordlyskatedalen. Det gikk kjapt unna, kanskje til og med for kjapt.