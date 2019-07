Hans Georg vil hente United-legender til Alta

sport

Premier League-klubben Manchester United Football Club har en stor fanskare verden over, og Norge er definitivt intet unntak. Det så man eksempelvis da Kristiansund og Manchester United møttes til treningskamp på Ullevaal stadion i går kveld. På en fullsatt nasjonalarena dominerte draktene til de røde djevlene fra Manchester.

Må ha inn 50.000 kroner

Norske supporere har hatt et spesielt forhold til United lenge før Ole Gunnar Solskjær overtok som manager. En av de aller ivrigste er Hans Georg Hansen fra Tromsø. Han driver «Busby Babes Norge», som er en supporterside på Facebook for norske United-tilhengere. For et par uker siden startet han opp en innsamlingsaksjon på nettsiden spleis.no, der målet er å få inn 50.000 kroner slik at han kan hente én eller to tidligere Manchester United-spillere nordover.

– Du er fra Tromsø. Hvorfor vil du hente United-legender til Alta?

– Det er en god del altaværinger som følger det jeg gjør på «Busby Babes Norge», og jeg har vært i kontakt med flere som mener at at dette bør være mulig å få til i Alta. Så etter noen samtaler med et par av de mest ihuga supporterne bestemte jeg meg for å starte en innsamlingsaksjon for å se om interessen er der. Dette er helt risikofritt for både meg og de som hiver seg med, så da tenkte jeg å lodde stemningen. Lykkes vi ikke får alle pengene sine igjen, så det er ingen som risikerer å tape noe på dette, forteller Hans Georg Hansen, som nå er bosatt i England.

Ryan Giggs til Alta?

Nå er det kommet inn 12.850 kroner, så Hansen & co har et stykke igjen før de eventuelt når målsettingen. Og den er de nødt til å nå for at dette skal bli en realitet.

– Jeg har veldig god kontakt med mange tidligere Manchester United-spillere, så jeg føler jeg trygg på at jeg kan få et par svært kjente navn nordover hvis vi kommer i mål. Men vi er nødt til å få inn 50.000 kroner før jeg begynner å gjøre avtaler og setter opp dato. Det er ikke billig å hente legender til Alta. Vi må dekke reise, opphold og lønn for den eller de som kommer, opplyser han.

Hansen tror at det er fullt mulig å få dette til, men da må folk engasjere seg.

– Nå nærmer fellesferien seg slutten, og da tror jeg at det kan skje ting fort. Hvis vi får ballen til å begynne å rulle trenger det ikke å gå lang tid før vi er i mål. Men alt avhenger jo av altaværingene og hvor mye de ønsker å få dette til. De er nødt til å komme på banen og tak tak i dette, fastslår han.

Det er mange aktuelle navn å velge blant.

– Ryan Giggs kommer til Norge i september. Han kan være aktuell. David May, Brian McClair og Paul Scholes er andre som jeg har deltatt på tidligere sammenkomster med. Det er også mange andre aktuelle, store navn. Jeg tror ingen vil bli skuffet hvis vi får dette til, avslutter Hansen.

De som ønsker å være med på spleisen kan søke opp Busby Babes Norge på Facebook. Her ligger link til nettsiden og mer informasjon om tiltaket.