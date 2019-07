Hevdet seg mot eldre ryttere

sport

Det var Kirkenes rideklubb som var vertskap f0r mesterskapet, der Alta rideklubb hadde med to deltagere: Mia Vekve på hesten Superlines`s A Dany Man og Tonje-Martine Nerdal på hesten Septun.

Det gikk helt etter planen innledningsvis. Jentene fra Alta skulle opprinnelig delta i klasse for ponnier med ryttere opptil 16 år.

– Denne klassen ble dessverre avlyst da flere av deltagerne som var påmeldt ikke kunne stille. Jentene fra Alta fikk ikke vite dette før de nesten var framme i Kirkenes, opplyser Jens-Martin Nerdal.

De fikk likevel tilbud om at de kunne få stille i juniorklassen.

– Dette er en høyere klasse med eldre ryttere, men siden de likevel var framme i Kirkenes, takket de ja, tilføyer Nerdal.

Å bytte klasse medførte blant annet at de måtte lære seg nye dressurprogram. Det ble hektisk aktivitet med å finne riktige program på nett, og å øve på disse.

Mesterskapet gikk over to dager, hvor det ble konkurrert i klassene LB på lørdag, og LA på søndag. Den med best sammenlagt poengsum etter to dager ble kretsmester. Selv om jentene fra Alta måtte bytte klasse, gjorde de det meget bra på stevnet. Lørdag vant Mia klassen i LB foran Marie Kirkesæther fra Hammerfest. Her kom Tonje-Martine på 4. plass.

Etter første dag var det forholdsvis lite som skilte de seks første ekvipasjene, så utgangspunktet for søndagen var ganske åpent.

Søndag vant Tonje-Martine klassen i LA foran Marie Kirkesæther. Sammenlagt etter to dager var det Marie Kirkesæther på hesten Eragon fra Hammerfest rideklubb som hadde høyest poengsum og dermed ble kretsmester for juniorer.

Tonje-Martine kom på en flott andreplass, og Mia fikk en sterk 4 plass. Tredjeplassen gikk til Aurora Rauhala Tønnesen på hesten Royal Oak. Aurora rir for Sør-Varanger Rideforrening.