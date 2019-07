Fortsatt på andreplass

sport

Deltakerne i Offroad Finnmark 700 solo, dame, mix og turklasse for herrer har snart gjort unna sitt første døgn på terrengsykkelen. De startet ut fra Alta sentrum mandag kveld klokken 21.00, og det er Martin Støvern fra Aaby CK som har tatt føringen. Han har vært førstemann inn og ut på samtlige sjekkpunkter rytterne har passert så langt.

Nå er også eliterytterne i gang med OF700 Tirsdag morgen forlot de siste deltakerne i 700-klassen startområdet i Alta sentrum.

I skrivende stund er det to ryttere som har forlatt sjekkpunktet i Kautokeino. Fra Alta til Kautokeino er det 194 kilometer, og det er for øyeblikket fire ryttere som tar en velfortjent hvil her. Deltakerne som allerede er på vei videre er nevnte Martin Støvern og altaværingen Alf Christian Losvar, som startet ut 58 minutter etter rittets leder. Losvar hadde brukt 18 timer og 20 minutter da han begynte på det neste strekket.

Alf Christian skal prøve det «umulige» Alf Christian Losvar har som mål å gjennomføre alle tre distansene på 150, 300 og 700 kilometer i løpet av en uke.

De fire som er på sjekkpunktet i Kautokeino er Steffen Lindner, Kjetil Johansen, Niels-Erik Bisgaard og Mikko Petäjämäki. De to deltakerne i dameklassen har også kommet et godt stykke på vei. Nina Gässler er på vei fra Bidjovaggi til Kautokeino, mens Turid Karlstrøm er et sted mellom Kvænangsbotn og Bidjovaggi. Enn så lenge er det kun Geir Lien som har brutt.

I eliteklassen for menn, som startet ut fra Alta sentrum tirsdag morgen klokken 09.00, er det ikke uventet det nederlandske teamet KMC som har tatt ledelsen. Bram Rood og Ramses Bekkenk var første lag både inn og ut fra sjekkpunktet i Kvænangsbotn. De startet ut 25 minutter før Andreas Setting og Einar Bjørn i Team ASEB. To minutter senere var også Stian Ulberg og Vidar Olsen fra Offroad Valdres/Team Skørn på hjul.