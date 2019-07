Alf Christian skal prøve det «umulige»

sport

Mandag kveld starter den 12. utgaven av ekstremrittet Offroad Finnmark. Rekorddeltakelse med 425 deltakere og en økning på hele 20 prosent avslører stor interesse for terrengsykling ved Europas nordlige utpost. Rittet har deltakere fra hele Norge og til sammen sju nasjonaliteter, skriver arrangøren i en pressemelding.

Det er meldt temperaturer ned mot frysepunktet tirsdag når deltakerne på den ekstreme 700-kilometeren passerer høyfjellspartiet vest på Finnmarksvidda. I tillegg kan det bli opp mot sju sekundmeter vind. Det er ingen spøk for sliten og våte syklister som skal sykle opp mot fem dager i ett strekk.

– Det blir helt topp, vi får fin medvind på etappen sørover på den lange mot Kautokeino, sier Alf Christian Losvar.

Strekningen han snakker om er ekstremt krevende – både fysisk og mentalt. Fra Alta til sjekkpunkt Kautokeino er det hele 194 kilometer. De sykler gjennom ekte villmark, passerer bare en håndfull boliger og har kun har sykkelen, vidda og naturkreftene som reisefølge.

Prøver seg på 115 mil

Losvar - som har deltatt i samtlige OffroadFinnmark siden starten i 2008 - skal prøve på det ingen andre har gjort tidligere: Å fullføre alle distanser i OffroadFinnmark; 150, 300 og 700 km. Han har allerede gjennomført 150-kilometeren. Mandag starter han ut på etappe 2 som altså er på 700 kilometer. Den store spenningen er om han kommer i mål på OF700 tidsnok til å starte OF300 på torsdag. Da må han sykle på under 69 timer.

– Jeg har god tro på at jeg skal klare det. I fjor syklet jeg OF700 på 69,5 timer. Nå føler jeg at 69 timer er mulig å få til. Forholdene på vidda er fine, sier Losvar.

Ulike klasser

OF700 er delt inn i ulike klasser. Mandag kveld klokken 21.00 starter 20 deltakere ut i solo-klassen. For første gang er det egen klasse for solo. Tidligere har det kun vært lag på denne distansen. 18 av disse er menn, mens det er to damer i solo-klassen. I tillegg starter turklassen mandag kveld. Her er det åtte deltakere fordelt på 4 lag.

Et halvt døgn senere – tirsdag klokken ni – starter elitelagene ut på 700-kilometeren. Her er det 17 deltakere fordelt på åtte lag.