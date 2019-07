Råsterk debut av 16-åring fra Alta

sport

At 16-åringen fra Nordlysbyen vant sin årsklasse var kanskje ingen sensasjon. Men at Tim Edvard M. H. Pettersen krysset mållinja som nummer to av alle deltakerne i Offroad Finnmark 150 er oppsiktsvekkende. Det skal legges til at det var første gang den talentfulle rytteren fra Nordlysbyen sykkel konkurrerte i dette løpet. Bare forhåndsfavoritt Audun Øverbye Hanssen gjorde unna distansen raskere enn altaværingen.

Også tredjeplassen gikk til en lokal rytter. Vidar Hågensen fra Tverrelvdalen IL var 16 sekunder bak Tim Edvard M. H. Pettersen i mål.

– Vinden ble hardere enn jeg hadde trodd. Det ble tøft på den siste delen inn mot Alta hvor vi fikk vinden rett imot. Løypa hadde kule partier som jeg satte pris på, selv om jeg etter hvert begynte å bli veldig sliten. Men jeg følte jeg klarte å mobilisere bra også på slutten. Jeg følte at jeg løste utfordringene med drikke og næring bra, sa vinner Audun Øverbye Hanssen til arrangøren etter målgang.

Tre strake triumfer i Offroad Finnmark Noah Pettersen stakk av med seieren i ungdomsklassen for tredje året på rad.

16-åringen Tim Pettersen fra Alta ga Øverbye Hanssen størst kamp om seieren. Både vinneren fra 2017 og 2018 måtte se seg slått av stortalentet, skriver Offroad Finnmark i en pressemelding.

– Tim hadde fin driv i starten og hang med lenge. Det er imponerende at han blir nummer to i denne klassen, sier Audun Øverbye Hanssen om sin argeste konkurrent.

Mandag starter maratondistansen 700 km og torsdag sykler 300 km-klassen ut fra Alta. Vinnere i begge disse klassene er ventet i mål fredag.

Offroad Finnmark er i gang De første rytterne i det krevende terrengsykkelrittet startet lørdag formiddag ut fra Alta Sentrum.

