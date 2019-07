Klare for brennhett oppgjør mot Åsane

sport

Fredag ettermiddag er det rundt 33 grader i bydelen Åsane i Bergen. På lørdag er det meldt omtrent samme temperatur, og da skal det spilles et toppoppgjør i PostNord-ligaen avdeling 2 i samme område. Åsane tar imot Alta IF på Myrdal stadion lørdag klokken 16.00, og det blir en ganske annerledes opplevelse enn å spille fotball i den perfekt tempererte Finnmarkshallen.

– Vi er fullt klare over hva som venter oss, og har etter beste evne forsøkt å forberede oss på utfordringen vi står ovenfor. Men det er selvfølgelig ingen enkel oppgave. Ikke bare skal vi spille 90 minutter med fotball i denne varmen, vi skal også gjøre det mot et av divisjonens aller beste lag. Dette blir nok sesongens aller tøffeste kamp, sier Alta IFs hovedtrener Bryant Lazaro til A-sporten.

Jakter flere scoringer Etter fire målløse kamper på rad er Alta IF-spiss Brage Berg Pedersen svært sugen på nye fulltreffere.

– Vi må klare å holde på ballen. Det prøver vi på i alle kamper vi spiller, men det blir ekstra viktig i denne matchen. Vi kan ikke bli jagende etter. Da går vi kjapt tom for krefter, og en allerede vanskelig oppgave vil bli nærmest umulig. Men å spille en toppkamp under slike forhold er like krevende psykisk som fysisk. Det er lett å gjøre feil når hodet og beina ikke henger med lenger, og jeg tror at det laget som gjør færrest feil vil gå seirende ut. Og tro meg, vi reiser nedover for å vinne, fastslår Lazaro.

Det vil bli noen endringer på laget som møtte Florø hjemme sist helg. Hvor mange bytter som blir gjort er fortsatt usikkert.

– Felix Adrian Jacobsen er ikke klar igjen etter skaden han pådro seg mot Florø, og vil ikke bli med til Bergen. Det gjør at Marco Mauno Johannessen er med i troppen denne gangen. Daniel Rojas plages med ryggen, og han er et veldig usikkert kort. Ellers ser det greit ut, avslutter Lazaro.