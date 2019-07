Jakter flere scoringer

sport

Den innleide TIL-angriperen har ingen direkte svak statistikk etter at han kom til Alta. Brage Berg Pedersen har notert seg for fem scoringer på sine 13 første kamper i gult og blått. Men tre av disse har kommet i cupen, noe som gjør at han har Guyon Philips (7), Christian Reginiussen (3) og Magnus Nikolaisen (3) foran seg på klubbens målscorerliste i PostNord-ligaen avdeling 2. Det er noe han ønsker å endre på.

– Jeg er egentlig ganske godt fornøyd med mine første seks måneder i klubben. Jeg føler at jeg har utviklet meg som fotballspiller, og jeg har fått mange sjanser til å vise meg frem. Men jeg skulle gjerne sett at jeg hadde flere nettkjenninger på samvittigheten. Jeg hadde bra uttelling i cupen, men har ikke vært god nok foran mål i seriekampene. Det er noe jeg jobber veldig hardt med å forbedre, sier Brage Berg Pedersen til A-sporten.

Alta vinner når Brage scorer

Hans siste fulltreffer i Alta IF-drakten kom hjemme mot Fram, da Alta-guttene vant 3-2 i Finnmarkshallen. Det er to måneder siden. Han har startet de fire kampene som har blitt spilt etter denne matchen, men ikke funnet veien til nettmaskene. Han har imidlertid en veldig fin statistikk så langt i år. Alta IF har vunnet alle fem kampene der Berg Pedersen har tegnet seg på scoringslista.

– Jeg terper veldig mye på avslutninger, og det føles bra på trening. I kampene har jeg hatt litt stang ut, men jeg har bra uttelling på treningsfeltet. Jeg håper og tror at jeg snart banker inn en scoring eller to igjen. Ferdighetene er der, men selvtilliten har kanskje ikke helt stått i stil med resten. Det skal bare en god opplevelse til, så kan det løsne skikkelig, smiler 20-åringen fra Ishavsbyen.

Han og Kyle Spence har byttet på rollen som venstre kantspiller i første halvdel av sesongen. Berg Pedersen har også fått noen muligheter som midtspiss. Men hvor trives han best?

– Jeg foretrekker å spille der Bryant Lazaro gir meg sjansen nå, både som venstrekant og spiss. Jeg føler meg komfortabel i begge rollene. Som kant er jeg mer involvert i det oppbyggende spillet, mens jeg som spiss får mer tid inne i boksen. Jeg synes ikke det ene er bedre enn det andre. Jeg er bare glad at jeg får muligheten til å utvikle meg videre i begge disse rollene.

Sunn konkurranse

At det er tøff konkurranse om plassene på laget synes han bare er sunt.

– Jeg og Kyle pusher hverandre hardt på trening. Begge ønsker en plass i startelleveren, og vi jobber knallhardt for å oppnå dette. Det er en sunn konkurranse. Men selv om vi er «rivaler», har vi et meget godt forhold. Vi er gode kompiser, understreker Berg Pedersen.

Han og lagkameratene har vært solide på hjemmebane i år. På fremmed kunstgress har det ikke gått like bra. Det er noe Berg Pedersen og lagkameratene ønsker å gjøre noe med.

– Vi må opp noen hakk kvalitetsmessig når vi spiller borte. Vi har ikke prestert godt nok på bortebane, og det må vi bare ta innover oss. Men vi jobber med saken. Det handler litt om marginer og smartere valg med ballen. Jeg tror vi skal klare å forbedre oss også på dette området i tiden fremover, avslutter 20-åringen fra Tromsø.

