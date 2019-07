– Jeg gleder meg mest til å se de nye, lokale rytterne i aksjon

sport

Lørdag klokken 10.00 går startskuddet for tre konkurranser under Offroad Finnmark-paraplyen, nemlig DNB OF150 solo, junior og COOP Finnmark OFUngdom. Deltakerne i aldersgruppa 13-14 år sykler 30 kilometer, mens 15- og 16-åringene skal gjennom samme trasé to ganger. Det er ventet at de raskeste deltakerne som sykler 150 kilometer bruker i underkant av åtte timer på distansen.