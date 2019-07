Tim trapper opp sykkelsatsingen

sport

Etter å ha prøvd fotball, ski, motocross og judo i sine yngre år, er det nå sykkel som gjelder for Tim Edvard M. H. Pettersen. For øyeblikket er det terrengsykling som får mest oppmerksomhet, ganske enkelt fordi 16-åringen har bestemt seg for å delta i Offroad Finnmark for første gang. Men etter hvert er det nok landeveisyklingen som kommer til å ta over.