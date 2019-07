Best i ligaen på eget kunstgress

sport

Tor Martin Miennas overtidsscoring sørget for 1-1 og poengdeling da Alta IF og Senja møttes i Finnmarkshallen i slutten av april. De øvrige fem hjemmekampene har Alta-guttene vunnet, noe som gjør at Bryant Lazaros mannskap har den beste hjemmestatistikken i PostNord-ligaen avdeling 2 etter 12 spilte kamper. Serietoer Fram Larvik har tatt ett poeng mer enn Alta IF, men de har spilt syv hjemmekamper i 2019. Med fire avgitte poeng er de bare nestbest i ligaen.