Startet høstjakta med hattrick og tre poeng

sport

Alta - Florø 3-0:

Etter fire ukers fotballferie var Alta IFs fotballherrer tilbake i aksjon i Finnmarkshallen lørdag ettermiddag. Høstsesongen ble innledet med hjemmekamp mot Florø, som var ett poeng bak Alta IF før helgas oppgjør. Alta-guttene avsluttet vårsesongen med et ydmykende 0-5-tap borte mot Odd 2, og var svært ivrige etter å rette opp det dårlige inntrykket.

Etter en rolig start på kampen våknet hjemmelagets høyreside til liv, og Magnus Nikolaisen fant Guyon Philips inne i feltet. Nederlenderen fintet ut nærmeste forvarsspiller og satte ballen kontrollert nede i hjørnet. Også på 2-0 var det Philips som fant veien til nettmaskene etter målgivende pasning fra Nikolaisen.

Duoen var ikke ferdige for dagen, og med et flott hodestøt fastsatte Philips sluttresultatet til 3-0 midtveis i andreomgangen. Hvem slo innlegget? Magnus Nikolaisen, selvfølgelig.

– Magnus gjorde jobben min veldig mye lettere i dag. Av de syv scoringene jeg har i Alta IF-drakt har Magnus vært nestsist på fem av dem, så han fortjener skryt. Han hadde tre veldig gode innlegg i dag, fastslo en fornøyd Guyon Philips rett etter kampslutt.

Han synes lørdagens match var en av de bedre kampene som Alta IF har spilt i år.

– Vi var aggessive og presset høyt fra første sekund, og det gjorde at vi vant ballen ofte og skapte store muligheter. Vi har slitt litt med å sette sjansene våre i første halvdel av sesongen, så det var godt at vi scoret tre mål i dag. Vi var klart best og fortjente seieren, sa klubbens toppscorer.

Også Alta IFs hovedtrener Bryant Lazaro var fornøyd med prestasjonen.

– Defensivt var dette årsbeste fra vår side. Vi presset høyt, var kompakte og kommuniserte godt. Intensiteten i forsvarsarbeidet var høy hele veien, og det gjorde at vi kunne kontrollere kampen og skape sjanser. Guyon og Magnus fortjener å bli hyllet etter denne kampen, men de gjorde ikke dette alene. Hele laget bidro på en flott måte, sa Lazaro til A-sporten.

Med lørdagens seier klatret Alta IF til fjerdeplass på tabellen. De er bare poenget bak Åsane og Kjelsås på andre- og tredjeplass. Grorud leder serien med seks poengs margin.

Alta IF stilte med følgende lag:

Daniel Rojas - Runar Overvik, Mats Frede Hansen, Øyvind Veseth Olsen (Andreas van der Spa fra 67. min.), Håvard Nome - Dag Andreas Balto, Christian Reginiussen, Felix Adrian Jacobsen (Gustav Severinsen fra 76. min.) - Magnus Nikolaisen, Guyon Philips (Kyle Spence fra 67. min.), Brage Berg Pedersen